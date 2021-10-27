Главным режиссером Калужского драматического театра назначен Роберт Манукян

Во вторник, 26 октября, новым главным режиссером Калужского драматического театр назначен Роберт МАНУКЯН. Об этом в среду сообщили в администрации театра.

Манукяну 57 лет. Он родился в Тбилиси, выпускник Тбилисского института театра и кино им. Ш. Руставели, магистр театрального искусства.

Манукян работал актером в Ереване и Тбилиси, режиссером-постановщиком Армянского Драматического театра им. П. Адамяна, главным режиссером Государственного театра киноактера, режиссером-постановщиком «Театр Сергея Безрукова», главным режиссером Хабаровского краевого музыкального театра, художественным руководителем Хабаровского краевого театра драмы, режиссером-постановщиком Краснодарского Академического театра драмы им. М. Горького.

- Калужский зритель уже смог познакомиться с Робертом Манукяном по его новой работе - спектаклю «Горе от ума», с успехом идущему сейчас в Калужском драмтеатре, - заявили в театре. - Желаем новому главному всяческих удач, да и всем нам - радостных открытий!

Напомним, должность главного режиссера в драмтеатре оставалась вакантной с декабря 2020 года, когда Калугу покинул Владимир Хрущев.

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