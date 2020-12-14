Калужский драмтеатр остался без главного режиссера

Главный режиссер Калужского областного драматического театра Владимир ХРУЩЕВ покинул свою должность. Эту информацию KP40 в понедельник, 14 декабря, подтвердили в администрации театра.

- У Хрущева закончился трехлетний трудовой договор, - заявили в главном калужском театре. - Больше комментариев театр не даёт.

Владимир Хрущев приехал в Калугу в 2017 году.

Тогда, представляя нового главного режиссёра, директор драмтеатра Александр Кривовичев сразу сказал, что контракт с ним рассчитан на три года.

- Почему три года? Потому что по всем здравым соображениям можно воплотить в жизнь какую-то определённую концепцию и попытаться убедить вас, проверить, что она есть истина, - говорил Хрущев. – Наверное, между нами возникнут какие-то небольшие разногласия – ничего страшного. Убедительная просьба: по любым творческим вопросам обращаться сразу ко мне. Три года мы будем жить вместе – это такой брак по расчету. Кухня у нас общая. Давайте попытаемся не толкаться на ней, друг друга понять, услышать. Я для этого буду все делать.

За годы работы в Калуге Хрущев поставил спектакли «Homunculus», «Великолепный рогоносец», «Чужой ребёнок», «На всякого мудреца довольно простоты», а также «Д'Артаньян и три мушкетёра», премьера которого состоялась нынешней осенью.

Кто теперь займет должность главного режиссера театра, пока не сообщается.

UPD. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил благодарность Владимиру Хрущеву.

- За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие культуры Калужской области, - говорится в тексте постановления правительства региона №575 от 11 декабря 2020 года.