Главные новости в Калужской области 25 октября: животрепещущие вопросы об вакцинации и самоизоляция

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 25 октября.

В Калужской области с 25 октября введена самоизоляция для жителей старше 60 лет, которые не работают и не привиты от коронавируса.

Калужский минздрав дал 10 ответов на животрепещущие вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса.

В калужском правительстве прокомментировали скандальную историю с колонией в Товарково. Федеральные СМИ сообщили, что там покалечили себя 60 человек.

В Калужской области в 10 раз увеличилось количество желающих привиться от коронавируса. Осталось всего три недели, чтобы успеть до 15 ноября. При этом Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Уже 30% калужан приняли участие в переписи населения.

В Калужской области не планируется вводить дистанционное обучение после 7 ноября.

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