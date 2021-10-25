В Калужской области 30% жителей уже приняли участие в переписи населения
В Калужской области к 25 октября 30% жителей приняли участие в переписи населения. Об этом сообщила на заседании правительства заместитель губернатора Карина БАШКАТОВА.
Наиболее активные – жители Хвастовичского, Жиздринского, Мосальского, Медынского и Куйбышевского районов. Самый низкий процент участия в переписи – в Обнинске.
- У нас есть три недели, и результат будет достигнут, – подчеркнула Башкатова.
Руководитель Калугастата Нелли Селиверстова в свою очередь отметила, что через портал Госуслуг переписалось 11% жителей области, из них в Калуге и Обнинске – около 50%.
В Малоярославецком, Жуковском и Боровском районах многие отказались участвовать.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что организовать проведение переписи необходимо таким образом, чтобы максимально учесть всех, кто проживает в Калужской области.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!