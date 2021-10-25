В Калужской области 30% жителей уже приняли участие в переписи населения

В Калужской области к 25 октября 30% жителей приняли участие в переписи населения. Об этом сообщила на заседании правительства заместитель губернатора Карина БАШКАТОВА.

Наиболее активные – жители Хвастовичского, Жиздринского, Мосальского, Медынского и Куйбышевского районов. Самый низкий процент участия в переписи – в Обнинске.

- У нас есть три недели, и результат будет достигнут, – подчеркнула Башкатова.

Руководитель Калугастата Нелли Селиверстова в свою очередь отметила, что через портал Госуслуг переписалось 11% жителей области, из них в Калуге и Обнинске – около 50%.

В Малоярославецком, Жуковском и Боровском районах многие отказались участвовать.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что организовать проведение переписи необходимо таким образом, чтобы максимально учесть всех, кто проживает в Калужской области.

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