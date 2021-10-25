В Калужской области самоизоляция для жителей старше 60 лет введена с 25 октября

В понедельник, 25 октября, в Калужской области вступил в силу пункт постановления правительства о самоизоляции для жителей старше 60 лет, которые не работают, не привиты и не переболели коронавирусом за последние полгода. Для помощи таким людям возобновил работу волонтерский штаб, сообщили в пресс-службе правительства.

- Добровольцы помогут оплатить коммунальные услуги, сходят за продуктами и лекарствами, - пояснили в правительстве региона. - Для этого необходимо позвонить по телефону 8 (4842) 200-165. Заявки будут обрабатываться каждый день с 9 до 18 часов.

Информация о том, как стать волонтером, размещена на сайте dobro.ru.

Тем временем

Калужский минздрав дал 10 ответов на животрепещущие вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса. Подробности.

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