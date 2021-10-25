Минздрав одобрил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

В России разрешили одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Вечером 24 октября об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Исследования показали отсутствие снижения иммуногенности вакцин от гриппа и ковида при их одновременном введении, - пояснили в министерстве.

При этом названы два важных условия для введения двух вакцин за одно посещение врача: использование вакцины «Спутник V» и введение препаратов в разные части тела – например, в правое и левое плечо.

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