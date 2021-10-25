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В Калужской области в 10 раз увеличилось количество желающих привиться от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: Станислав Стрелков.
Опубликовано: 25.10.2021 10:30 37 2547
В Калужской области в 10 раз увеличилось количество желающих привиться от коронавируса

В Калужской области на минувших выходных, 23-24 октября, количество желающих сделать прививку от коронавируса увеличилось в 10 раз. Об этом в понедельник на планерке в правительстве сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- На прошлой неделе до четырех раз больше, чем традиционно прививали за последнее время, в выходные дни – в десять раз поток вырос, - подчеркнул глава региона.

Шапша поручил главе регионального минздрава Константину Пахоменко держать на особом контроле работу стационарных пунктов вакцинации и выездных бригад.

- Для того, чтобы грамотно распределить все наши ресурсы, силы, и успеть в период до 15 ноября привить всех, кто должен быть привит, - отметил губернатор. - Чтобы предприятия наши смогли продолжить работу, и мы не рассматривали введение более жестких ограничений в Калужской области.

По данным на утро 25 октября в Калужской области прививку от коронавируса сделали 342 723 человека. Это 52,7% от плана. За неделю первым компонентом привились 24 696 человек, вторым – 11 888 человек.

Прививку от гриппа сделали 233 229 взрослых (43% от плана) и 37 783 ребенка (40% от плана).

Ранее мы рассказывали, что творится на прививочных пунктах Калуги после ввода обязательной вакцинации от коронавируса.

А калужский минздрав дал 10 ответов на животрепещущие вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса.

Обязательная вакцинация от ковида в Калужской области введена с 18 октября.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Станислав Стрелков.
Опубликовано: 25.10.2021 10:30 37 2547
Тэги: общество коронавирус статистика вакцинация здравоохранение область
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