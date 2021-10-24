Трое погибших: рассказываем о результатах поисков "Лизы Алерт" за неделю

В Калужской области стало пропадать все больше людей. Поисковики «Лизы Алерт» рассказывают о текущих результатах поисков за прошедшую неделю.

13-летнего Ваню из деревни Кабицыно и 68-летнего Георгия Конова из Боровского района нашли живыми. Пенсионер был найден на следующий день после пропажи. 38-летняя Дарья Алейник из Обнинска пропала 16 октября. Утром понедельника, 18 октября, ее нашли живой.

Но есть и трагические случаи.

О 32-летнем Алексее Воронове из Кондрово не поступало никакой информации с 17 октября. Позже стало известно, что его нет в живых.

В пятницу, 22 октября, в Калуге пропала 34-летняя Евгения Сиделева. Некоторые пользователи недоумевали, зачем искать человека в день его пропажи. Однако уже в субботу, 23 октября, стало известно, что калужанка мертва.

31-летний Андрей Шимин пропал 3 недели назад. Его труп был найден лишь в субботу, 23 октября.

Обстоятельства гибели этих людей не раскрываются. Приносим свои соболезнования.

Тем временем о 34-летнем Константине Антипове из Калуги ничего не известно целую неделю, также 61-летнюю Татьяну Шаманову из Обнинска ищут уже пятый день.

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