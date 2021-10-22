В Калужской области пропала 61-летняя женщина с красными волосами

В городе Обнинск Калужской области пропала 61-летняя Татьяна ШАМАНОВА. Об этом вечером 21 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 20 октября.

Пока нет информации, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост – 165 см,

Среднего телосложения,

Красно-оранжевые волосы,

Голубовато-зеленые глаза,

Бело-розовая стеганая куртка,

Черные брюки и ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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