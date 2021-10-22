В Калужской области пропала 61-летняя женщина с красными волосами
В городе Обнинск Калужской области пропала 61-летняя Татьяна ШАМАНОВА. Об этом вечером 21 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 20 октября.
Пока нет информации, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост – 165 см,
- Среднего телосложения,
- Красно-оранжевые волосы,
- Голубовато-зеленые глаза,
- Бело-розовая стеганая куртка,
- Черные брюки и ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!