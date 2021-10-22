В Калужской области пропал 32-летний мужчина

В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области пропал 32-летний Алексей ВОРОНОВ. В пятницу, 22 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 17 октября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост – 178,

Худощавый,

Светло-русые волосы,

Голубые глаза,

Серая куртка,

Синие джинсы,

Черные ботинки,

Светло-серая шапка,

Темно-серый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшем мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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