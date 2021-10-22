В Калужской области пропал 32-летний мужчина
В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области пропал 32-летний Алексей ВОРОНОВ. В пятницу, 22 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 17 октября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост – 178,
- Худощавый,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Серая куртка,
- Синие джинсы,
- Черные ботинки,
- Светло-серая шапка,
- Темно-серый рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшем мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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