В Калужской области пропал 13-летний подросток

В Калужском регионе ищут 13-летнего Вишнеускоса Ивана. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Мальчик живет в деревне Кабицыно Боровского района.

Приметы пропавшего:

Рост 168 см

Нормальное телосложение

Русые волосы

Карие глаза

Сине-красная куртка с капюшоном

Зеленая кофта с капюшоном

Серые спортивные штаны

Серо-черные ботинки с белой подошвой

Светло-голубая кепка

- 22 октября 2021 года вышел из дома и не вернулся, - отмечают волонтеры отряда.

Любую информацию о местоположении мальчика сообщайте по бесплатным телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Тем временем 68-летний пенсионер из Боровского района ушел из дома и не вернулся.

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