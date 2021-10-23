В Калужской области пропал 13-летний подросток
В Калужском регионе ищут 13-летнего Вишнеускоса Ивана. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Мальчик живет в деревне Кабицыно Боровского района.
Приметы пропавшего:
- Рост 168 см
- Нормальное телосложение
- Русые волосы
- Карие глаза
- Сине-красная куртка с капюшоном
- Зеленая кофта с капюшоном
- Серые спортивные штаны
- Серо-черные ботинки с белой подошвой
- Светло-голубая кепка
- 22 октября 2021 года вышел из дома и не вернулся, - отмечают волонтеры отряда.
Любую информацию о местоположении мальчика сообщайте по бесплатным телефонам 112 или 8 800 700-54-52.
Тем временем 68-летний пенсионер из Боровского района ушел из дома и не вернулся.
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