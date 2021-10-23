68-летний пенсионер из Боровского района ушел из дома и не вернулся
В Боровском районе Калужской области пропал 68-летний Конов Георгий Тимофеевич. Местонахождение пропавшего пенсионера неизвестно с пятницы, 22 октября. Об этом вечером того же дня рассказывает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Мужчина живет в СНТ «Калинка». Ушел из дома и не вернулся.
Приметы:
- Рост: 180 см
- Телосложение: полное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: седые, короткая стрижка
- Одежда: серая кофта, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки
Если Вы владеете какой-то информацией, незамедлительно звоните по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!