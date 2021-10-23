68-летний пенсионер из Боровского района ушел из дома и не вернулся

В Боровском районе Калужской области пропал 68-летний Конов Георгий Тимофеевич. Местонахождение пропавшего пенсионера неизвестно с пятницы, 22 октября. Об этом вечером того же дня рассказывает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Мужчина живет в СНТ «Калинка». Ушел из дома и не вернулся.

Приметы:

Рост: 180 см

Телосложение: полное

Цвет глаз: карие

Волосы: седые, короткая стрижка

Одежда: серая кофта, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки

Если Вы владеете какой-то информацией, незамедлительно звоните по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

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