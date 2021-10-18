В Обнинске пропала 38-летняя женщина
В Обнинске пропала 38-летняя Мария АЛЕЙНИК. В понедельник, 18 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 16 октября.
Пока нет информации, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост – 164 см,
- Худощавая,
- Черные длинные волосы,
- Карие глаза,
- Оранжевая с черными рукавами куртка,
- Синее длинное платье,
- Бирюзовый платок,
- Серая женская сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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