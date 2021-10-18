В Обнинске пропала 38-летняя женщина

В Обнинске пропала 38-летняя Мария АЛЕЙНИК. В понедельник, 18 октября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 16 октября.

Пока нет информации, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост – 164 см,

Худощавая,

Черные длинные волосы,

Карие глаза,

Оранжевая с черными рукавами куртка,

Синее длинное платье,

Бирюзовый платок,

Серая женская сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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