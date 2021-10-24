В Калуге уже неделю ведутся поиски 34-летнего мужчины
В Калуге пропал 34-летний Константин Александрович АНТИПОВ, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу, 23 октября.
Никакой информации о местонахождении мужчины нет уже неделю, с 18 октября 2021 года.
Калужанин уехал на «Ладе Калине».
Приметы пропавшего:
- Рост 162 см
- Худой
- Серо-голубые глаза
- Лысый
- Синяя куртка
- Синие джинсы
- Серо-черные кроссовки/черные осенние ботинки
Если Вы что-то знаете о Константине в данный момент, звоните по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.
Тем временем 13-летний подросток и 68-летний пенсионер найдены живыми в Калужской области. А 31-летнего и 32-летнего мужчин нашли мертвым.
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