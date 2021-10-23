31-летнего калужанина нашли мертвым
Ранее мы сообщали о поисках 31-летнего жителя Калуги. В субботу, 23 октября, поисковики «Лизы Алерт» сообщают о том, что мужчину нашли погибшим.
Напомним, Андрей Шимин не выходил на связь с 4 октября.
Подробности обстоятельств гибели не раскрываются.
Приносим свои соболезнования родным и близким.
Тем временем ведутся поиски 13-летнего ребенка из Боровского района.
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