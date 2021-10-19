В Калуге пропал 31-летний мужчина

В Калуге пропал 31-летний Андрей ШИМИН. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По информации волонтеров, последний раз Андрей Шимин выходил на связь 4 октября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Серые глаза,

Синяя куртка,

Серые спортивные брюки,

Красные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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