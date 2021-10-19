В Калуге пропал 31-летний мужчина
В Калуге пропал 31-летний Андрей ШИМИН. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По информации волонтеров, последний раз Андрей Шимин выходил на связь 4 октября.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Серые глаза,
- Синяя куртка,
- Серые спортивные брюки,
- Красные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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