Главные новости в Калужской области 20 октября: непривитых сотрудников отстранят, Путин объявил каникулы

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 20 октября.

Калужские заводы начали предупреждать работников об обязательной вакцинации от коронавируса до 15 ноября. Тех, кто не привьется без особой причины, начнут отстранять с 16 ноября. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что обязательная вакцинация коснется 300 тысяч калужан – это 30% населения региона.

Между тем в Калужской области выявлено максимальное с начала января количество новых случаев ковида. А главный врач инфекционной больницы рассказала, сколько среди ее пациентов с COVID-19 тех, кто сделал прививку.

В Калуге рухнула часть ограды Пятницкого кладбища. На этот забор местные жители жаловались еще два года назад. А теперь на капремонт ограды нужно 50 миллионов рублей.

На калужских дорогах стало скользко. Из-за ночных заморозков на асфальте появляется наледь. Утром массовое ДТП произошло на въезде в город.

Путин согласился объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

В Калужской области родителей планируют пустить на утренники в детские сады.

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