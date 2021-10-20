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В Калуге четыре автомобиля разбились в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 20.10.2021 12:41 1 445
В Калуге четыре автомобиля разбились в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 20 октября, на дороге между Анненками и Силикатным в Калуге произошло массовое ДТП. О причинах этого происшествия нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 7:25 у дома №67 к.2 по улице Гурьянова водитель «Хендая Солярис» двигался в сторону деревни Белой. Ехавший перед ним автомобиль «Лифан» черного цвета стало заносить. Водитель «Хендая» стал притормаживать, но не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2104. А «Жигули» по инерции задели черный «Лифан», который столкнулся с бело     машиной этой же марки.

- В результате аварии никто не пострадал, - подчеркнули в дорожной полиции.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из-за этого происшествия на въезде в Калугу образовались заторы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 20.10.2021 12:41 1 445
Тэги: дтп происшествие гибдд
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