Въезд в Калугу со стороны деревни Белой заблокирован из-за массового ДТП

Утром в среду, 20 октября, в Калуге произошло массовое ДТП на дороге между Анненками и Силикатным в районе улицы Изумрудной. Въезд в город со стороны деревни Белой оказался заблокирован. Фото с места аварии опубликовала группа «Калуга ДТП».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, участниками ДТП стали шесть автомобилей. Пробка растянулась на три километра.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ночь на 20 октября температура воздуха в Калужской области опускалась ниже нуля. На дорогах появилась наледь.

Дорожная обстановка на 9 утра.

Утром также появилась информация о ДТП в Секиотово и на окружной дороге.

Калужским водителям рекомендуют установить на автомобилях зимнюю резину.

UPD. В полиции уточнили, что в ДТП на Силикатном разбились четыре автомобиля.

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