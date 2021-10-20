В Калужской области мороз сменится резким потеплением

В ночь на среду, 20 октября, температура воздуха в Калужской области опускалась ниже нуля. Но в ближайшее время ожидается резкое потепление.

Днем температура воздуха составит около +4 градусов, к вечеру – до +9.

Во второй половине дня в Калуге возможен дождь.

А вот в четверг и пятницу в Калужской области ожидается до +15 градусов.

20 октября православная церковь вспоминает двух святых - Сергия Печерского и Сергия Нуромского. В народе день получил название Сергей Зимний, так как считалось, что с этого момента уже начинается зима.

По народным приметам, если 20 октября ясная и теплая погода, то тепло будет и следующие три недели. А если на небе туманный и бледный месяц - холода придут рано.

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