Дорожники призвали калужских водителей установить зимнюю резину

В 20-х числах октября в Калужской области ожидаются заморозки и первый снег. Дорожники призвали водителей установить зимнюю резину, не дожидаясь того, когда температура воздуха опустится ниже нуля.

- Основной причиной повышения аварийности в осенний период является несвоевременная замена резины, - пояснили дорожники. - Не стоит ориентироваться в вопросе переобувки автомобиля на первый снег или первые заморозки. При сухом межсезонье главным признаком приближения климатической зимы является среднесуточная температура - ее переход через отметку +5 на протяжении пяти дней.

Как пояснили специалисты, при температуре ниже этого показателя летняя резина теряет эластичные свойства и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой.

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