В Калужской области выявлено максимальное с начала января количество новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калужской области выявлено 166 новых случаев коронавируса. Об этом 20 октября губернатор Владислав Шапша в рамках видеоселекторного совещания, которое провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Больше за сутки последний раз было 5 января нынешнего года.

По словам Шапши, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе напряженная.

Количество коек для зараженных ковидом увеличено до 2320. Из них 1462 обеспечены кислородной поддержкой. 17% коек свободны.

Сейчас в стационарах лечится 1931 пациент.

- Предвидя эту ситуацию, мы буквально за полгода построили новый инфекционный госпиталь на 450 мест, с собственной кислородной станцией, полностью оснащённый необходимым оборудованием, - заявил Шапша. - Это нам позволило создать резерв коек, и в дальнейшем, при возможности, освободить лечебную сеть для оказания людям плановой медицинской помощи

Ранее мы рассказывали о том, что обязательная вакцинация от коронавируса, по словам Владислава Шапши, коснется 300 тысяч жителей.

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