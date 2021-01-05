В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 184 человека, сообщили KP40 во вторник, 5 января, в федеральном оперативном штабе.

Подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 21 889.

За последние сутки выздоровели 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 260 калужан.

По всей России за сутки выявлено 24 246 случаев коронавируса. За весь период - 3 284 384. Выписано – 2 662 668. За последние сутки умерли 518 человек, за все время – 59 506.