В Калуге на ремонт ограды Пятницкого кладбища потребуется 50 миллионов рублей

Как мы уже рассказывали, 16 октября в Калуге в переулке Труда часть ограды Пятницкого кладбища обрушилась на проезжую часть. Обошлось без пострадавших, но движение на некоторое время было затруднено. Вечером 19 октября в эфире «Ника ТВ» главный инженер МБУ «Калугаблагоустройство» Роман РУСЯЕВ сообщил, что забор требует капитального ремонта примерно за 50 миллионов рублей.

- Провели визуальный осмотр, выявили наиболее опасные к обрушению участки, - отметил Русяев. - Планируем их своими силами обрушить и вывезти. Чтобы они, не дай бог, ни на кого не упали. В дальнейшем поставим там временный какой-то забор до принятия городскими властями масштабных решений по реконструкции. Дело в том, что он весь просит проведения капитального ремонта. Запланировано, конечно, на какое-то ближайшее время. Но это очень дорогостоящее мероприятие. Около 50 миллионов потребуется.

Два года назад жители переулка Труда жаловались, что ограда кладбища грозит обрушиться.

Ранее мы подробно рассказывали о Пятницком кладбище и о том, какие знаменитости там покоятся.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!