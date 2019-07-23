Калужане просят убрать с глаз могилы на Пятницком кладбище

С жалобами в различные инстанции обращаются жильцы корпуса № 1 по переулку Труда, 4. Во дворе дома обрушилась стена, огораживающая территорию Пятницкого кладбища. Теперь жильцы дома вынуждены видеть могилы прямо из своих окон. В официальном письме от городской управы им сообщили, что работы по восстановлению стены будут проведены только 31 августа. Люди просят хотя бы временно чем-то огородить территорию. Эту жалобу обсудили в понедельник, 22 июля, на планёрке в городской управе.

- Территорию обязательно огородим, выйдем на этой неделе. Мы туда уже выезжали, осуществили замеры по восстановлению кирпичного ограждения. Проводим процедуры. Планируем к 10 августа их завершить, - прокомментировал ситуацию первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ.

- А там обязательно нужно кирпичное ограждение? – удивился городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Мы планировали, да, - ответил Волков.

Городской голова предложил сделать пока ограждение из профлиста.

- Или она какую-то историческую ценность несёт эта кладка? – спросил городской голова.

- В данном случае этот фрагмент не несёт, - ответил его первый зам.

- Давайте просто закроем, чтобы комфортно было людям, - предложил Разумовский.

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