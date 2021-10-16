Вечером в субботу, 16 октября, в переулке Труда в Калуге обрушилась часть ограды Пятницкого кладбища. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Кирпичи попали на проезжую часть. Движение на этом участке на некоторое время было затруднено. Водителям пришлось объезжать обломки по встречной полосе.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы подробно рассказывали о Пятницком кладбище и о том, какие знаменитости там покоятся.

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