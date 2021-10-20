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В Калужской области родителей планируют пустить на утренники в детские сады

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2021 18:42 1 678
В Калужской области родителей планируют пустить на утренники в детские сады

Калужане продолжают жаловаться на существующие в некоторых детских садах ограничения на посещение утренников. Очередное такое сообщение в соцсетях 19 октября оставила Елена Сафронова.

- Почему не пускают в сады на утренники родителей! – написала женщина. - Одни вежливые отписки или перекидывают на заведующих, мол, это их решение! В раздевалку пускают, а в актовый зал тем же составом нельзя? Про работающие цирки, кафе, рестораны и прочее я молчу. Детям 1,5 года в саду осталось, еще ни одного утренника не видели.

Ситуацию прокомментировали в министерстве образования Калужской области.

- К сожалению, сейчас отмечается рост заболеваемости, поэтому руководители детских садов проявляют осторожность и стараются ограничить посещение праздничных мероприятий, - пояснили в Минобре. - Пока мы настроены оставить из ограничений только использование средств индивидуальной защиты, но многое будет зависть от эпидемиологической ситуации. Вы можете обсудить этот вопрос с заведующей, отдельных рекомендаций мы пока не публиковали.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.10.2021 18:42 1 678
Тэги: образование коронавирус здравоохранение дети
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