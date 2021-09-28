Главные новости в Калужской области 28 сентября: рекорды коронавируса и трагедия на Северном
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 28 сентября.
Ковид атакует вместе с ОРВИ
В Калужской области зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом за месяц. Из-за напряженной ситуации с ковидом в областной больнице в Анненках ограничили вход. А глава инфекционки Елена Алешина пояснила нам, как быть с прививками от гриппа в эпоху ковида.
Трагедия на Северном
Еще одна медицинская тема в сочетании с криминалом – трагедия в калужском микрорайоне Северный. Там сосед пырнул мужчину ножом, и тот умер от потери крови. Родственники погибшего говорят, что скорая ехала полтора часа. Минздрав утверждает – чуть больше часа. При этом, объясняют в правительстве, диспетчеру сразу не сообщили, что речь идет о ножевом ранении.
Синяя река
В Малоярославецком районе река посинела. Неестественный оттенок вода приобрела из-за сбросов в воду со стороны местного предприятия.
Похолодает и потеплеет одновременно
В Калужской области по ночам температура воздуха опустится ниже нуля, а днем наоборот потеплеет – до +15 на этой неделе.
Шестой за восемь
Калужский Фонд капитального ремонта существует уже восемь лет. И в нем постоянно меняются руководители. Сегодня стало известно о назначении шестого. Им стал Владимир Федотов.
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