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Калужское правительство объяснило, почему скорая к пострадавшему на Северном ехала так долго

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 15:56 0 550
Калужское правительство объяснило, почему скорая к пострадавшему на Северном ехала так долго

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проверить информацию о том, что скорая помощь долга ехала к пострадавшему от ножевого ранения 31-летнему мужчине в микрорайоне Северный. Тот скончался от потери крови.

Жена погибшего утверждает, что врачей не было полтора часа. Министерство здравоохранения региона в ответ опубликовало детализацию вызовов на номер 112.

А днем во вторник, 28 сентября, правительство Калужской области сообщило еще одну причину того, что на место приехал участковый, а врачей долго не было. По информации чиновников, первоначально бригаду вызывали не на ножевое ранение, а на заблокированного в квартире человека.

- Первый звонок поступил на номер 112, и звонивший говорил именно о том, что в квартире заблокирован человек. И в первую очередь по вызову был направлен сотрудник полиции, - заявили в правительстве. - По вызову также была направлена первая освободившаяся машина скорой помощи.

Также в публикации правительства говорится, что у пострадавшего была повреждена плечевая артерия, что повлекло большую потерю крови. Кроме того, отметили в правительстве, пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении, что подтверждается судмедэкспертизой:

- При алкогольном опьянении потеря крови происходит значительно быстрее. Медики сделали все возможное.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 15:56 0 550
Тэги: происшествие криминал
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