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Шапша поручил проверить оперативность работы скорой после убийства на Северном

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2021 09:43 0 399
Шапша поручил проверить оперативность работы скорой после убийства на Северном

История с убийством в микрорайоне Северный в Калуге получила свое продолжение. Ранее Следственный комитет сообщал, что 39-летний мужчина убил 31-летнего соседа из-за того, что тот пнул котенка. Однако родственники погибшего утверждают, что тот не мог так поступить. Также жена умершего мужчины обращает внимание на то, что скорая не приезжала на вызов более полутора часов.

По словам женщины, сосед ударил ее мужа ножом, но тот убежал в свою квартиру, заперся изнутри и позвал на помощь с балкона. Родственники и соседи смогли добраться к нему по лестнице. К тому моменту он еще был в сознании, но истекал кровью.

Жена утверждает, что скорая приехала только в 15:10, хотя первый вызов был в 13:28.

Вечером в пятницу, после того, как эту тему осветило федеральное издание Mash, ситуацию прокомментировали в правительстве Калужской области. Там заявили, что губернатор Владислав Шапша еще 17 сентября поручил провести проверку.

- В случае подтверждения фактов несвоевременного оказания помощи к виновным будут применены самые строгие меры ответственности, предусмотренные законодательством, - заявили в правительстве.

Также свой комментарий опубликовало министерство здравоохранения Калужской области.

Там утверждают, что вызов на номер 112 поступил в 13:32, теща пострадавшего мужчины рассказала, что не может попасть к нему в квартиру. В 13:42 диспетчер перезвонил для уточнения информации. В пояснении к этому звонку содержаться такие данные: «В квартиру попасть не могу, дверь закрыта, до полиции и пожарных не могу дозвониться, ответила только скорая помощь. Нужна лестница, чтобы зайти в квартиру через второй этаж балконной двери».

В 13:56 женщина в повторном вызове на 112 рассказала, что с улицы через балконную дверь второго этажа видна рука в крови пациента.

В 13:58 родственники по лестнице забрались на балкон и позвонили на 112, сообщив, что у мужчины резаная рана грудной клетки.

Минздрав утверждает, что в 14:41 бригада скорой помощи уже находилась в квартире. Проводилась реанимация, но через 30 минут он умер.

Медики также отмечают, что изначально заявители говорили о том, что пострадавший упал на стекло. Сама женщина поясняла, что не знала о том, что произошло. Только потом вместе с участковым она пошла к соседу, где и нашла окровавленную одежду и телефон мужа.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2021 09:43 0 399
Тэги: происшествие
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