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В Калуге 39-летний мужчина задержан за убийство соседа из-за котенка

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.09.2021 16:02 2 1220
В Калуге 39-летний мужчина задержан за убийство соседа из-за котенка

В четверг, 16 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило подробности об убийстве в микрорайоне Северный, которое произошло 13 сентября. Задержан 39-летний мужчина, а убит его 31-летний сосед.

Как рассказали следователи, вся история началась с того, что 31-летний калужанин приехал на машине во двор и едва не задавил кота своего соседа. Владелец животного увидел это из окна кухни и сделал замечание. Автомобилист в ответ предложил помириться и выпить.

Возлияния мужчины проводили в квартире 39-летнего мужчины. И там вновь свою роль сыграл кот. Вернее, котенок, которого гость пнул ногой. Этого владелец животного уже не простил.

- Обвиняемый разозлился, возник конфликт, в ходе которого он нанес не менее четырех ударов ножом потерпевшему, - заявили в Следственном комитете. - Пытаясь спастись от нападавшего, потерпевший побежал к себе в квартиру, закрыв ее изнутри и стал звать на помощь. Однако раны оказались смертельными.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Также следователи проверяют своевременность оказания медицинской помощи потерпевшему. В соцсетях появилась информация. Что скорая помощь долго не приезжала на этот вызов.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.09.2021 16:02 2 1220
Тэги: криминал следственный комитет
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