В Калуге ограничили вход в областную больницу из-за коронавируса
Во вторник, 28 сентября, в Калуге ограничили вход в корпус №8 областной больницы в Анненках. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает официальное сообщество медучреждения в «ВКонтакте».
Пройти на УЗИ и СКТ пациенты смогут через ворота №2, экстренная госпитализация – через ворота №1.
Также калужан просят при обращении в больницу ограничиваться одним сопровождающим.
Напомним, 28 сентября в Калужской области выявлено максимальное за месяц количество новых случаев коронавируса.
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