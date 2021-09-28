В Калуге ограничили вход в областную больницу из-за коронавируса

Во вторник, 28 сентября, в Калуге ограничили вход в корпус №8 областной больницы в Анненках. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает официальное сообщество медучреждения в «ВКонтакте».

Пройти на УЗИ и СКТ пациенты смогут через ворота №2, экстренная госпитализация – через ворота №1.

Также калужан просят при обращении в больницу ограничиваться одним сопровождающим.

Напомним, 28 сентября в Калужской области выявлено максимальное за месяц количество новых случаев коронавируса.

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