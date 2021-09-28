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В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.09.2021 11:31 0 535
В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 700, сообщили во вторник, 28 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 122 новых случая заражения ковидом. Это максимальное суточное значение за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 47 948.

Выздоровели от коронавируса 135 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 45 344 калужанина.

На лечении остаются 1904 человека.

По всей России выявлены за сутки 21 559 случаев коронавируса. За весь период - 7 464 708. Выписан за сутки – 17 368, за весь период – 6 635 485. За последние сутки умерли 852 человека, за все время – 205 531.  

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 28.09.2021 11:31 0 535
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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