Глава калужской инфекционки Елена Алешина: «Между ОРВИ, гриппом и COVID-19 идет конкуренция за организм человека»

В Калуге стартовала противогриппозная кампания.

Граждан, несмотря на ситуацию с COVID-19, призывают не забывать и о других вирусах.

О том, чего ждать от эпидемии, почему не надо бояться прививок, как меры защиты повлияли на заболеваемость гриппом и многом другом мы поговорили с главврачом специализированного центра инфекционных заболеваний Калуги Еленой АЛЕШИНОЙ.

Они воюют

- Как появление ковида повлияло на ситуацию с заболеванием гриппом в Калуге и области?

- Когда человек простужается, врач, как правило, может поставить диагноз: ОРВИ, грипп или ковид. Эти болезни схожи, передаются воздушно-капельным путем, инфицируют клетки дыхательных путей, поражают легкие. А это значит, что между ними идет самая настоящая конкуренция за восприимчивый организм человека.

Коронавирусная инфекция, грипп и ОРВИ передаются от человека к человеку при чихании и кашле, поэтому лучше всего распространяются при тесном контакте. Осенью на улице становится холодно, люди возвращаются из отпусков, дети идут в детские сады и школы, то есть собираются в тесных коллективах.

Но у коронавирусной инфекции есть ряд преимуществ в борьбе за человека. Индекс заразности коронавирусной инфекции (число лиц без иммунитета, заразившихся от одного больного) по разным оценкам составляет в среднем 2,63. Это выше, чем у сезонных инфекций (в пределах 1,4-1,6 гриппа и ОРВИ).

Кроме того, вирусами гриппа и ОРВИ человечество болело всю жизнь, и иммунная система большинства людей научилась защищаться. А коронавирус — «молодая» инфекция, иммунитет от которой только недавно стал появляться у привитых и переболевших.

Поэтому на начальном этапе эпидемии это обоснованно привело к конкуренции между вирусами и временном вытеснении других ОРВИ и гриппа коронавирусной инфекцией.

Также меры, направленные на предотвращение передачи коронавирусной болезни — запреты на международные авиаперелеты, локдаун, маски и социальное дистанцирование — заодно предотвратили и передачу сезонных инфекций, в том числе и гриппа.

- Как сейчас обстоит ситуация с гриппом в регионе?

- В настоящее время в Калужской области продолжается активный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, случаев гриппа пока не зарегистрировано.

Эпидемический сезон 2019-2020 годов был относительно благополучным и характеризовался низкой интенсивностью эпидемического процесса. В прошлом году был выявлен 521 случай гриппа. Кажется, что сезонная эпидемия отступила под натиском ковида.

В нашей полосе сезон гриппа начинается во второй половине осени и заканчивается иногда только к марту-апрелю. Но в 2020-2021 годах заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне несезонных показателей.

Пока нельзя сравнивать заболеваемость гриппом с прошлым сезоном, так как сезон 2021-2022 еще только начался.

- А какие-то прогнозы, чего нам ждать есть?

- О том, каким будет простудный сезон в этом году, судить пока тяжело.

Изолированные друг от друга на карантине люди не встречались ни с какими респираторными вирусами, и поэтому адаптивный иммунный ответ, который защищает хозяина, не тренировался бороться с простудными вирусами.

За время локдаунов человечество порядком растеряло свой противовирусный иммунитет, поэтому есть вероятность, что грядущий сезон простуд будет тяжелее предыдущих.

Ряд экспертов считают, что часть привычных нам гриппозных штаммов может исчезнуть. «Массовое вымирание» некоторых вирусных штаммов может открыть дорогу новым, более суровым возбудителям. В текущем эпидемическом сезоне будут циркулировать три новых штамма вируса гриппа.

- Почему сейчас важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа?

- По мнению специалистов специализированного центра инфекционных заболеваний, вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна, ведь при заражении COVID-19 любая другая инфекция может усугубить течение болезни.

- Сколько должно пройти времени между прививками от коронавируса и гриппа? Как часто их надо делать и кому?

Интервал, который должен соблюдаться между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа составляет не менее месяца. Такой интервал соблюдается между введениями любых вакцин Календаря профилактических прививок.

Международные и российские специалисты рассматривают возможность о совместной вакцинации против ковида и гриппа, начаты исследования.

Вакцинация против гриппа на заболеваемость COVID-19 не влияет. Каждая вакцина содержит определенные антигены, против которых вырабатываются свои антитела.

Однако доказано, что там, где был более высокий уровень вакцинации против гриппа, было меньше смертей от COVID-19. Сначала лучше все-таки привиться от ковида, потому что он более опасен, но здесь вопрос заключается в том насколько быстро придет грипп. Если прививаться от ковида сейчас, то можно успеть привиться еще и от гриппа.

Планы

- Сколько человек планируете привить от гриппа в этом сезоне?

- 60% населения страны, в том числе 75% граждан из групп риска.

Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, то есть в период с сентября по ноябрь. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

- Бытует мнение, что коронавирус и грипп очень похожи между собой и, мол, грипп скоро умрет, а ковид займет его место. Прокомментируете?

- Достаточно спорный вопрос. Это два совершенно разных вируса, и ничего схожего между собой они не имеют. Рассуждать о том, что COVID-19 заменит собой грипп, опрометчиво, несмотря на тот факт, что в прошлом году на фоне масштабности ковида вспышка гриппа протекала достаточно вяло, его нельзя списывать со счетов.

Трудно сказать, что будет дальше, потому что пандемия коронавируса продолжается уже два года. Поэтому необходимо сделать все возможные прививки, чтобы сохранить свое здоровье.

Только цифры

В регион на 28.09.2021 поступило 244 100 доз вакцин для иммунизации взрослого населения против гриппа, в том числе:

«Ультрикс Квадри» – 20 550 доз,

«Флю-М» – 223 550 доз.

В Калужской области за неделю с 20 по 26 сентября, зафиксировано 11340 случаев ОРВИ. Это на 7,5% больше, чем неделей ранее. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Будь в курсе!

Кому противопоказана прививка от гриппа

Для всех вакцин существуют постоянные и временные противопоказания.

Прививка от гриппа абсолютно противопоказана следующим категориям граждан:

Лицам, имеющим аллергические реакции на куриный белок.

Детям в возрасте до шести месяцев.

Лицам, имеющим аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами.

К временным противопоказаниям относятся острая инфекция или обострение хронического заболевания. В этом случае нужно подождать до полного выздоровления как минимум 2-4 недели.

Вакцинация против гриппа осуществляется бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления имеющимися в наличии вакцинами. Запись на вакцинацию осуществляется в регистратуре поликлиник.