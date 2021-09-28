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В Калужской области река окрасилась в синий цвет из-за сбросов предприятия

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2021 14:53 1 717
В Калужской области река окрасилась в синий цвет из-за сбросов предприятия

В Малоярославецком районе одно из местных предприятий загрязнило реку. Об установлении виновника во вторник, 28 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

О происшествии в социальных сетях сообщили жители района, выложившие фото. Люди рассказали, что в реку Нечайка впадал ручей с водой насыщенного синего цвета. Далее все это потекло в реку Лужу, которая в дальнейшем впадает в Протву.

Выехавший на место происшествия инспекторы нашли рядом с ручьем склад, а в нем – емкости с жидкостями. Именно такие вещества нашли в реке.

- Источник сброса установлен, - заявили в министерстве.

Результаты исследования показали, что в воде нефтепродуктов было в 194 раза больше нормы, взвешенных веществ – в 50 раз, тяжелых металлов – в несколько раз.

Документы проверки переданы в природоохранную прокуратуру.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.09.2021 14:53 1 717
Тэги: происшествие экология
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