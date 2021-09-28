В Калужской области ожидаются заморозки 29 и 30 сентября
Ночью и утром 29 и 30 сентября на территории Калужской области ожидается похолодание. Температура воздуха опустится ниже нуля, сообщили во вторник в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в отдельных районах региона будет до -2 градусов.
При этом днем температура воздуха будет превышать +10 градусов.
К концу недели в дневное время ожидается около +15 градусов.
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