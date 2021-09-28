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Владимир Федотов назначен директором Фонда капитального ремонта Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 10:01 0 113
Владимир Федотов назначен директором Фонда капитального ремонта Калужской области

45-летний Владимир ФЕДОТОВ назначен директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Соответствующий приказ подписал министр строительства и ЖКХ региона, сообщили 27 сентября в пресс-службе Фонда.

Ранее Федотов исполнял обязанности директора, занимая должность начальника производственно-технического отдела Фонда.

В сфере строительства и ЖКХ Владимир Федотов работает уже 12 лет.

Он стал уже шестым руководителем Фонда капитального ремонта Калужской области за восемь лет существования организации. Ранее эту должность занимали Рашид Давлетшин, Александр Басулин, Алексей Иванов, Николай Руппель и Василий Полежаев.

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 28.09.2021 10:01 0 113
Тэги: жкх капремонт владимир федотов
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