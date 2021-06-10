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Главные новости в Калужской области 10 июня: ливень наделал бед, а пляжный зонт спас Правобережье

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2021 20:00 0 1090
Главные новости в Калужской области 10 июня: ливень наделал бед, а пляжный зонт спас Правобережье

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 10 июня.

Калуга поплыла

Калуга приходит в себя после ливней, которые обрушились на город 8 и 9 июня. Еще не у всех просохла обувь, но с улиц и тротуаров вода все-таки ушла. Не обошлось без ущерба. В деревне Груздово на окраине города затопило мост. В новом здании музея космонавтики подтопило цокольный этаж. А жители Правобережья оставались без электричества.

Горяченькая пошла

А вот горячую воду правобережцам все-таки вернули. Трубу котельной там прорвало еще 7 июня. Но в ночь на четверг аварию героически ликвидировали. Коммунальщикам пришлось ночью работать под пляжным зонтом.

Наказы из отпуска

Калужский губернатор Владислав Шапша улетел в отпуск в Ставропольский край, но продолжает размещать публикации в социальных сетях. Сегодня вот поддержал обращение ученых, которые призывают калужан поскорее сделать прививку от коронавируса. Иначе, говорят, придется долго всем нам жить с вирусом. А для некоторых это весьма опасно. А вы почему не прививаетесь? Напишите в комментариях.

Таймер к юбилею

На Старом Торге в Калуге установили таймер, который ведет обратный отсчет до юбилея города. Главный праздник состоится в субботу, 28 августа.

Пенсионный фонд превращается в Пенсионный фонд

Пенсионный фонд сегодня сообщил о ликвидации городского управления в Калуге. Хотя для жителей ничего не поменяется. Все те же услуги можно будет получить в областном управлении на улице Болдина.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.06.2021 20:00 0 1090
Тэги: общество обзор новостей
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