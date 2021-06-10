В Калуге запустили таймер обратного отсчета до празднования 650-летия города

В среду, 9 июня, в Калуге на площади Старый Торг запустили таймер обратного отсчета до празднования 650-летия города. Главный праздник состоится в субботу, 28 августа.

Таймер установили на площади у здания городской управы на пересечении улиц Ленина, Кутузова, Воробьевской и площади Старый Торг.

- Каждый калужанин может запечатлеть себя на фото в ту или иную историческую минуту, - заявили в городской управе.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что на празднование 650-летия в Калугу приедут звезды балета и хоккея.