В Калуге запустили таймер обратного отсчета до празднования 650-летия города
В среду, 9 июня, в Калуге на площади Старый Торг запустили таймер обратного отсчета до празднования 650-летия города. Главный праздник состоится в субботу, 28 августа.
Таймер установили на площади у здания городской управы на пересечении улиц Ленина, Кутузова, Воробьевской и площади Старый Торг.
- Каждый калужанин может запечатлеть себя на фото в ту или иную историческую минуту, - заявили в городской управе.
Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказывал, что на празднование 650-летия в Калугу приедут звезды балета и хоккея.
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