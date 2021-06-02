Калуга отметит 650-летний юбилей фестивалем балетов и матчем звезд хоккея

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 2 июня, сообщил о планах на празднование 650-летия Калуги. Юбилей города будет отмечаться в августе 2021 года.

- У нас будет масса мероприятий, которые по аналогии с новогодними продлятся весь август, - приводит его слова агентство ТАСС. - Например, мы впервые проведем фестиваль балетов, на который к нам со своей программой приедут театры из Москвы – «Русский балет» и «Имперский русский балет», будет постановка от Гедиминаса Таранды. Конечно же, на открытие нашей Ледовой арены мы пригласим звезд, в том числе звезд хоккея.

По словам главы региона, будет много исторических мероприятий, «потому что Калуга - город с большой историей, и все вехи ее жизни будут отражены в реконструкциях».

- Об этом мы договорились с известными специалистами данной сферы, которые восстановят главные события истории города, начиная от сражений в Малоярославце и Стояния на Угре до освобождения Калуги в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул Шапша.