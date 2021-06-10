В Калуге горячая вода начала возвращаться в дома жителей Правобережья

Днем в четверг, 10 июня, в дома жителей правобережных улиц начала возвращаться горячая вода. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Горячая вода возвращается в дома правобережцев. Работы завершены, - написал он. - Спасибо всем сотрудникам «Калугатеплосети» за оперативность и профессионализм!

Напомним, трубу диаметром 600 миллиметров прорвало 7 июня. С того времени у многих жителей многоэтажек не было горячей воды. Ранее Дмитрий Денисов заявлял, что ремонт должен завершиться к концу недели.

Но беды у правобережцев продолжаются. Сейчас на нескольких улицах нет электричества.