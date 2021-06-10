В Калуге Правый берег во время грозы остался не только без воды, но и без электричества

Вечером в среду, 9 июня, в Калуге в районе Правобережье во время ливня на нескольких улицах отключилось электричество, сообщает нам наш корреспондент.

Свет погас в домах на улице Генерала Попова, 8А, 10, 10/1, 10/2, 14/1, 16, улице Спартака 3, 9, 13 и еще нескольких. При этом в домах по улице Димитрова, Сиреневый бульвар освещение сохранилось. Уличные фонари тоже горели.

По словам местных жителей, отключение электричества чаще всего происходит именно на этом участке.

Через некоторое время аварийная служба все-таки приехала. После полуночи подача электричества была восстановлена.

Напомним, на этих же улицах в последние дни нет горячей воды.

Часть Правобережья осталась без электричества вечером 9 июня.

- Проливные дожди продолжают атаковать регион, - отмечают в пресс-службе регионального правительства в соцсетях. - Поступают сообщения о подтоплении дворов и подъездов. Специалисты Водоканала и других служб в каждом районе мобилизованы и оперативно реагируют на сигналы жителей. Дождь не утихает. Не намерены останавливаться в борьбе с последствиями аномальных осадков и коммунальщики.

Ране мы рассказывали, что улицы Калуги затопило вечером 9 июня. Смотрите видео.

UPD. Электричество на улицах Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и Сиреневом бульваре вновь отключили утром 10 июня.