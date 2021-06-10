В Калуге завершился ремонт труб котельной на улице Генерала Попова

Рано утром в четверг, 10 июня, в Калуге завершился ремонт трубопровода, ведущего к котельной на улице Генерала Попова. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Закончили работы на Правобережье, - рассказал глава администрации. - Заполняем систему. «Калугатеплосеть» круглые сутки на месте, работали всю ночь. Надеемся к вечеру запустить подачу горячей воды.

Напомним, трубу диаметром 600 миллиметров прорвало 7 июня. С того времени у многих жителей многоэтажек нет горячей воды. Ранее Дмитрий Денисов заявлял, что ремонт должен завершиться к концу недели.

Фото с места проведения работ.

Поврежденная труба.