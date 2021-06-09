Городской голова Калуги пообещал вернуть горячую воду жителям Правобережья к концу недели

В Калуге продолжаются ремонтные работы на трубопроводе, ведущем к котельной на улице Генерала Попова. 7 июня при проведении плановых работ по опрессовке там произошла авария. Прорвало трубу диаметром 600 мм между домами №11 и №8а. В среду, 9 июня, о ходе ремонта рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Продолжаются работы на улице Генерала Попова. Достали трубу из-под земли и увидели такую картину [фото вверху], – рассказал он. - К сожалению, в подобном состоянии сильнейшего износа находится значительная часть сетевого хозяйства города.

По словам Денисова, специалисты «Калугатеплосети» работают без перерывов, чтобы в домах калужан как можно быстрее появилась горячая вода.

- Есть шанс, что со всеми земляными работами и восстановлением трубопровода управятся уже к концу этой недели, - подчеркнул городской голова.

На подъездах жилых домов при этом появились объявления, что горячей воды не будет до 11 июня.

На улицу Генерала Попова 9 июня привезли бочки с водой, так как в среду там отключено и холодное водоснабжение.

На Правый берег подвозят воду.

Ремонтные работы обещают завершить к концу недели.