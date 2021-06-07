В Калуге улицу Генерала Попова залило водой из-за аварии на котельной

В понедельник, 7 июня, в Калуге на Правом берегу при проведении плановых работ по опрессовке трубопроводов горячего водоснабжения, проводимых в котельной на 1-ом Академическом проезде, 29, произошла авария. Прорвало трубопровод диаметром 600 мм между домами №11 и №8а по улице Генерала Попова, сообщили нам в МУП «Калугатеплосеть».

- Наши сотрудники ведут работы по устранению аварийной ситуации. К сожалению, в виду отсутствия поблизости ливневой канализации, воду приходится откачивать на проезжую часть, что приводит к неудобствам, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь «Калугатеплосети» Александр МАРИН.

Для возобновления подачи горячей воды нужно провести земляные работы и восстановить работоспособность трубопровода. Устранить последствия аварии и запустить котельную представитель «Калугатеплосети» пообещал не позже 12:00 пятницы, 11 июня, а если получится, то раньше.

Воду откачивают прямо на проезжую часть.

Ранее, напомним, сообщалось, что котельную на Правом берегу отключат только на один день – 7 июня.