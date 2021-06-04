В Калуге две котельные остановят работу для ремонта 7 июня

В понедельник, 7 июня, жители нескольких улиц Калуги останутся без горячей воды. Это связано с остановкой работы двух котельных из-за ремонтных работ, сообщает 4 июня «Калугатеплосеть».

С 8:00 до 18:00 не будет работать котельная на 1-ом Академическом проезде, 29а.

Также 7 июня с 11:00 до 23:00 будет приостановлена работа котельной, находящейся по адресу улица Вооруженного Восстания, 12.

- Остановка необходима для устранения течи на трубопроводе горячего водоснабжения, - подчеркнули в «Калугатеплосети». - В случае не предвиденных или аварийных ситуаций срок проводимых работ может быть увеличен.