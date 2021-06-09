В Калуге из-за сильного ливня затруднено движение, подтоплены дворы и подъезды

Вечером в среду, 9 июня, на Калугу вновь обрушились гроза и сильный ливень с градом.

Из-за большого количества осадков многие улицы оказались затоплены.

Наши читатели сообщают о трудностях с передвижением по всему городу. Как для пешеходов, так и для автомобилистов из-за большого количества воды.

Подтвердили проблему и в городской управе.

- В городе продолжаются аномальные осадки, - прокомментировали ситуацию в городской управе. - Осложнено движение транспорта. Поступают сигналы о подтоплении дворов и подъездов. Специалисты «Водоканала» и других служб оперативно реагируют на вызовы, откачивают воду и принимают все необходимые меры.

Улица Чичерина.

Молния в калужском небе 9 июня 2021 года.

Потоп на улице Жукова. Видео выложили пользователи группы "Дорожный патруль-Калуга".

На Малинниках в Калуге водители останавливались на обочине из-за сильного града.

На ситуацию с ливнями также отреагировали в правительстве Калужской области:

- Дождь не утихает. Не намерены останавливаться в борьбе с последствиями аномальных осадков и коммунальщики.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Калужской области до субботы, 12 июня.

Первый летний месяц 2021 года может стать рекордным по количеству осадков.

Уважаемые читатели, а что творится в вашей части города? Расскажите в комментариях! Там же можно прикрепить фото.