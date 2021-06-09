В Калуге из-за сильного ливня затруднено движение, подтоплены дворы и подъезды
Вечером в среду, 9 июня, на Калугу вновь обрушились гроза и сильный ливень с градом.
Из-за большого количества осадков многие улицы оказались затоплены.
Наши читатели сообщают о трудностях с передвижением по всему городу. Как для пешеходов, так и для автомобилистов из-за большого количества воды.
Подтвердили проблему и в городской управе.
- В городе продолжаются аномальные осадки, - прокомментировали ситуацию в городской управе. - Осложнено движение транспорта. Поступают сигналы о подтоплении дворов и подъездов. Специалисты «Водоканала» и других служб оперативно реагируют на вызовы, откачивают воду и принимают все необходимые меры.
Улица Чичерина.
Молния в калужском небе 9 июня 2021 года.
Потоп на улице Жукова. Видео выложили пользователи группы "Дорожный патруль-Калуга".
На Малинниках в Калуге водители останавливались на обочине из-за сильного града.
На ситуацию с ливнями также отреагировали в правительстве Калужской области:
- Дождь не утихает. Не намерены останавливаться в борьбе с последствиями аномальных осадков и коммунальщики.
По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Калужской области до субботы, 12 июня.
Первый летний месяц 2021 года может стать рекордным по количеству осадков.
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