В Калуге после ливня затопило мост в деревне Груздово

На территории Калуги после ливня 9 июня затопило мост в деревне Груздово. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сильнейшие ливни привели и к подтоплению окраин, - прокомментировал он ситуацию. - В деревне Груздово подтопило мост. Для переправы жителей выделили машину службы спасения. На месте дежурят спасатели. Ситуация под контролем.

Также Денисов сообщил, что в Лаврентьевском переулке зафиксировали подтопление участков жилых домов из-за размыва берега пруда. Жилые дома не пострадали.

Городской голова напомнил телефон «Единой диспетчерской службы»: 777-112.

- Все обращения принимаются круглосуточно, - подчеркнул городской голова.

Затопленный мост в деревне Груздово. На месте дежурят спасатели.

Подтопления наблюдаются в Лаврентьевском переулке.

Напомним, ливни наблюдались в Калуге два дня подряд – 8 и 9 июня.

Из-за большого количества осадков вода разлилась по улицам. Ливневая канализация не справлялась. Калужане сообщали, что подтоплены оказались улицы Кирова, Ленина, Жукова, Чичерина, набережная Яченского водохранилища и другие.

На Правобережье во время грозы отключилось электричество.