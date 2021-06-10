Владислав Шапша призвал жителей Калужской области привиться от коронавируса

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в четверг, 10 июня, на своих страницах в соцсетях призвал всех привиться от коронавируса. Глава региона поддержал опубликованное ранее обращение ученых к калужанам.

- Поддерживаю призыв наших ученых к калужанам пройти вакцинацию от коронавируса! – говорится в публикации Шапши.

Ранее группа ученых из 12 докторов наук и профессоров из Калужской области обратилась к жителям с открытым письмом.

- К настоящему времени известно, что даже в легкой форме коронавирусная инфекция приводит к преждевременному старению организма человека, а в тяжелых случаях – и к летальным исходам, - говорится в послании. - Известно также, что прививка сегодня – это единственный, самый эффективный, самый надежный и самый безопасный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что те, кто прошел полный курс вакцинации, даже при инфицировании коронавирусом, имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах. И при этом вакцинированные остаются не опасными для окружающих.

По их словам, к настоящему времени прививку от коронавируса сделали в среднем только около 20% жителей области.

- При таком положении дел коронавирус у нас может обосноваться надолго, - сообщается в письме. – А, чтобы этого не допустить, нам необходимо в летние месяцы, наряду с профилактикой коронавируса, завершить полный курс вакцинации населения, обеспечив тем самым формирование коллективного иммунитета. И к осени остановить Covid-19. Сделать это можно только путем существенного (в разы) ускорения процесса вакцинации. Полная победа над инфекцией позволит максимально сохранить здоровье населения и до минимума снизить ущерб экономике области при надежном контроле течения эпидемии. Главным тормозом вакцинации в России являются отнюдь не проблемы производства вакцины и организации прививок ‒ эти проблемы успешно решены и необходимые препараты доступны каждому гражданину бесплатно и пока что без очереди. Если все мы захотим разом победить коронавирус, мы, без сомнения, сможем это сделать, и с минимальными потерями, действуя совместно по формуле: «ПОБЕДА = профилактика + Вакцинация». Для этого каждому совершеннолетнему гражданину нужно самому осознать необходимость и неотвратимость вакцинации и не тянуть с прививкой. Сознательные граждане уже сделали это.