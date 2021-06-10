Управление Пенсионного фонда в Калуге ликвидируют с 1 октября

С 1 октября 2021 года прекратит работу Управление Пенсионного фонда России в Калуге. Это связано с реорганизацией, сообщает 10 июня городская управа со ссылкой на информацию Фонда.

- Правопреемником государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Калуге Калужской области будет являться Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Калужской области, расположенное по адресу: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 2а, - пояснили чиновники.

Сейчас УПФР в Калуге расположено в бизнес-центре на улице Суворова.